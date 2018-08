Die Hitze macht auch Häftlingen in Gefängnissen zu schaffen. In Höfen für die Freistunden der Gefangenen seien Sprenger aufgestellt oder Wasseranschlüsse für die Abkühlung geöffnet worden, sagte ein Sprecher der Berliner Justizverwaltung am Dienstag. In der Haftanstalt für Frauen sorgten Gartenduschen für etwas Erfrischung. Viele der Gebäude seien aufgeheizt.

Im Männergefängnis Heidering surren jetzt Ventilatoren in den Werkstätten. Steige die Temperatur dort bis zum Mittag auf 35 Grad, könnten die Gefangenen ihre Arbeit beenden. "Die Zeit muss aber nachgearbeitet werden", sagte der Sprecher.