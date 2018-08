Das sommerliche Maß für die Wetterbezeichnung "heiß" ist die 30-Grad-Marke. Die wird am Montag in ganz Berlin und Brandenburg locker gerissen. Brandenburgs Wirte freuen sich über das große Geschäft und in den Läden wird die Sommerbekleidung knapp.

Nach dem vergleichsweise kühlen Wochenende ist in Berlin und Brandenburg am Montag mit einem deutlichen Temperaturanstieg zu rechnen. "Landesweit in Brandenburg und auch in Berlin wird am Montag die 30-Grad-Marke geknackt“, sagte Meteogroup-Meteorologe Ronny Büttner am Sonntag rbb|24.

Am heißesten werde es dabei in der Niederlausitz mit dann wohl um die 35 Grad, aber auch im Norden in der Uckermark lägen die Temperaturen nur wenig darunter. Dabei sei der Himmel durchaus bewölkt, zunächst nur leicht, später stärker, wobei vom Westen auch mit Gewittern und teils stärkeren Schauern zu rechnen sei. Grund dafür sei eine energiereiche Luftmasse, die da heranziehe, so Büttner.



"Aber wann und wo genau der Motor diese Luftmasse zündet, ist noch nicht so klar." Klar sei hingegen: "Die Lausitz bleibt am Montag trocken", sagte Büttner weiter. Mit den Gewittern in der Nacht zum Dienstag sei dann die große Hitze erst einmal wieder beendet: Mit 23 bis 27 Grad sei zu rechnen, ähnlich auch am Mittwoch.

"Am Donnerstag aber wird es noch einmal ein heißer Tag mit örtlich voraussichtlich bis zu 33 Grad", sagte Büttner. "Was wir jetzt hier haben, ist das eigentlich typische Wetter für Mitteleuropa um diese Zeit: warm, manchmal heiß, leicht wechselhaft mit Schauern und Gewittern und verbunden damit auch viel frischer Wind."