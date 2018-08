Nach der offenbar mutwilligen Tötung eines Hundes ermittelt in Berlin die Kripo. Das teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit.

Demnach hatte ein Fußgänger bei einem Sonntagsspaziergang in einer Parkanlage an der Rungiusbrücke in Britz einen an einem Baum hängenden toten Hund entdeckt.