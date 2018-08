Investor baggert Insel in Schmöckwitz weg

Ein Investor soll in Berlin-Schmöckwitz eine Insel am Rotsch-Hafen weggebaggert haben, um neue Liegeplätze für Boote zu schaffen – ohne Erlaubnis, wie das Bezirksamt Treptow-Köpenick der Deutschen Presseagentur (dpa) am Donnerstag bestätigte. Zuvor hatten "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" über den Vorfall berichtet.