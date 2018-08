Thomas Simmroß, Landeskriminalamt Berlin: Es gibt zwei Arten: Die Accounts einer Person in sozialen Medien oder bei Onlinefirmen werden gehackt oder von einer dritten Person übernommen. Diese Person schließt ohne Wissen des Account-Inhabers z. B. Verträge ab, kauft oder bestellt Dinge oder nutzt einen Account für Geldtransfers. Zweitens, es gibt Millionen von Spam- oder Phishingmails mit unterschiedlichen Quellen, Anhängen oder Links. Diese versuchen, Ihnen persönliche Daten zu entlocken. Das fängt mit einer Anschrift, einer Telefonnummer, möglicherweise auch mit Zugangsdaten an. Diese Daten verkaufen die Täter dann weiter oder nutzen sie, um damit im Internet oder auch "analog" zu agieren.

Personen des öffentlichen Lebens können durchaus stärker gefährdet sein, weil ihre persönlichen Daten irgendwo im Internet, auf irgendwelchen Homepages frei öffentlich verfügbar sind. So bekommen die Täter zumindest den Vor- und Familiennamen heraus und unter Umständen auch das Geburtsdatum und eine Dienst- oder Wohnanschrift. Mit diesen Grunddaten können sie dann im Internet als eine andere Person auftreten. Und damit können sie schon eine Menge Blödsinn anstellen.

Die Täter suchen einfach im Internet nach Daten anderer Personen. Und damit haben sie eigentlich schon 90 Prozent der Daten, die sie brauchen. Wenn sie im Einzelfall noch mehr benötigen - vielleicht die persönliche Adresse oder die Kontonummer oder eine private Telefonnummer - dann gehen sie auch gezielter vor. Sie rufen beispielsweise unter einer Legende an: "Das hier ist eine Meinungsumfrage" oder "Ich bin von Ihrer Bank, Sie haben ja ein Konto bei uns, da müssten Sie sich mal eben kurz einloggen und ihre Daten nennen" oder von der Telefongesellschaft, vom Stromanbieter, Gasanbieter, vom Vermieter oder von wem auch immer. Sie versuchen dann auf einer Vertrauensbasis noch mehr Daten zu bekommen. Das ist ein sehr intensives und auch sehr gezieltes Vorgehen.

Wie schütze ich mich davor?

Wir empfehlen, mit den persönlichen Daten so restriktiv und so zurückhaltend wie möglich umzugehen. Bei allem, was über die normalen, frei verfügbaren Grunddaten hinausgeht, sollte man im privaten Bereich sehr vorsichtig sein – vor allem im Internet. Das ist natürlich für Personen des öffentlichen Lebens sehr schwer. Über die ist nun mal viel bekannt.