K.Hamann Brandenburg Mittwoch, 29.08.2018 | 14:51 Uhr

Heute muss ich mich einfach äußern ... nicht zu den Monokulturen in Brandenburgs Wäldern, wo dringend ein Umdenken stattfinden muss, sondern zum Gebrauch der deutschen Sprache u.a. hier beim rbb. "Es wird derzeit davor gewarnt, in diese Wälder rein zu gehen." Puh, was für ein schlechtes Deutsch ! In einem Leserbrief würde ich es einfach hinnehmen, aber von einer Moderatorin des Kulturradios ??? Umgangssprachlich mag "reinzugehen" ja durchgehen, aber auch umgangssprachlich formuliert wird es zusammengeschrieben ! Hat der Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk nicht auch eine Vorbildfunktion ? Die Mehrheit der Menschen wird dafür zur Kasse gebeten, dann darf man doch wenigstens ein dudenkonformes Deutsch erwarten, oder ? Es wird derzeit gewarnt, in diese Wälder zu gehen (oder hineinzugehen) . Wobei "hineinzugehen" ja auch "doppeltgemoppelt" wäre, da schon das richtungsweisende "in" benutzt wurde. Es wird gewarnt, diese Wälder zu betreten. Das wäre ein Satz in guter deutscher Sprache.