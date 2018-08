Zunächst mussten zwei Feuer an Bahngleisen und ein Heidebrand gelöscht werden, wie eine Polizeisprecherin dem rbb am Donnerstag sagte. Am Morgen hätten Beamte dann zudem ein Feuer auf einem Betriebsgelände entdeckt. Dort standen etwa 60 Autowracks in Flammen. Um mögliche weitere Feuer und Tatverdächtige zu finden, war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, wie es hieß.



Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, war zunächst unklar. Spezialisten des Landeskriminalamtes untersuchen nun die Brandorte, um mögliche Täterspuren zu sammeln.