Angebliche Mitarbeiter wollen in Wohnungen

Das Jugendamt Teltow-Fläming warnt erneut vor Unbekannten, die sich als Mitarbeiter des Amtes ausgeben und so offenbar versuchen, sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Im konkreten Fall sei einer Familie in Zossen telefonisch ein Besuch und die Inobhutnahme von Kindern angekündigt worden, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung vom Freitag.