Bild: Screenshot Templin.de

Satire-Verein lädt in Stall zur Nudelmesse - "Fliegendes Spaghettimonster" auf templin.de als Kirche geführt

07.08.18 | 16:13 Uhr

Für kurze Zeit hatte die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters dem Anschein nach ihr Ziel erreicht: Auf der offiziellen Website der Stadt Templin wurde sie unter der Rubrik "Kirchen" geführt. Bis Dienstagvormittag. Von Ula Brunner

Gute zwei Wochen lang schien die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters endlich ihr Ziel erreicht zu haben - zumindest auf der Website der Stadt Templin. Seit dem 27. Juli 2018 konnte man dort unter dem Menüpunkt "Kirchen" neben der Maria-Magdalenen-, der Herz-Jesu-Kirche und der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde auch die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters entdecken. "Die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters Deutschland e.V. wird ab sofort auf der offiziellen Website der Stadt Templin unter 'Kirchen' geführt, neben evangelischer, katholischer und baptistischer Kirche", ließ Rüdiger Weida, Gründer und Vorsitzender des satirischen Vereins, am Dienstagvormittag verlautbaren. Doch kurz darauf verschwand der Link sang- und klanglos wieder von der Templiner Kirchenseite.

Urteil werde vorweggenommen

Es habe, so Ernst Volkhardt, Geschäftsführer der verantwortlichen Tourismus-Marketing Templin GmbH, am Dienstag rbb|24, in den letzten Wochen "Rückmeldungen" seitens Presse, Bürgern und der Stadt Templin gegeben. Hauptkritikpunkt: Die Platzierung unter "Kirchen" sei parteilich. Ein Urteil, das vom Gericht noch nicht beschlossen worden sei, werde damit vorweggenommen.

Nudeln und Bier in der Kirche in Rüdiger Weidas umgebautem Stall Bild: Kirche des Spaghettimonster

Für alle, die die uckermärkische Kleinstadtposse nicht mitverfolgt haben: Dahinter steckt der hartnäckige Kampf einer antiklerikalen, satirischen Vereinigung um die Anerkennung als Weltanschauungsgemeinschaft. Seit 2014 lädt die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters regelmäßig freitags zur Messe im umgebauten Stall von Nudelchef Rüdiger Weida im nahegelegenen Schulzenfelde. Dort verzehren die Pastafaris, wie sich die Anhänger nennen, gemeinsam Nudeln und Bier. Auf die Nudelmessen hatten die Pastafaris an den dafür aufgestellten Kirchen-Masten an den Ortseingängen der Stadt Templin hingewiesen. Dies hatte das Land Brandenburg in allen Instanzen unter Berufung auf die fehlenden Rechte einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft verboten. Mittlerweile hat der Verein seinen Fall dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Bis ein endgültiges Urteil gefallen ist, hat Detlef Tabbert (Linke), Bürgermeister von Templin, die Schilder an den amtlichen Masten für die Städtepartnerschaften zugelassen.

Russische Touristen vor dem umstrittenen Schild der Pastafaris Bild: Kirche des Spaghettimonster

Spaghettimonster sind Touristenattraktion

Erwartungsgemäß hat die skurrile Gemengelage das Städtchen Templin öffentlichkeitswirksam in die Schlagzeilen geholt – auch im Ausland. "Das hat Templin weltweit in die Presse gebracht", sagt Marketing-Chef Ernst Volkhardt. "Die meisten Besucher von uns sind Touristen", bestätigt Rüdiger Weida rbb|24. Man habe immer wieder Anfragen von Gästen über die "Spaghettimonster-Kirche" erhalten, so Volkhardt weiter. "Wir wollten eigentlich nur die Besucher Templins über die Sehenswürdigkeiten informieren. Wir hatten uns gar nichts dabei gedacht, als wir den Verein so platzierten." Ein wenig überrascht war er wohl schon über die kritischen "Rückmeldungen", will aber auch nicht gänzlich auf die Online-Werbung verzichten: Seit Dienstagmittag findet sich der Verweis auf die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters unter einem neutralen Menüpunkt: "Vereine". Rüdiger Weida gibt sich derweil gelassen: "Ich bin natürlich enttäuscht, kann Herrn Volkhardt aber auch verstehen." Ihn beschäftigt mehr, ob das Bundesverfassungsgericht die Klage annimmt - ansonsten würde er auch vor den Europäischen Gerichtshof ziehen: "Es geht uns darum, die Diskriminierung Ungläubiger zu beenden."

Was ist die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters? Die Kirche des fliegenden Spaghettimonsters hat ihre Wurzeln in den USA. Sie entstand im Jahr 2005 aus Protest gegen die gleichwertige Behandlung von Evolutionstheorie und der biblischen Schöpfungslehre im Schulunterricht. In Deutschland hat die Kirche nach eigenen Angaben mehrere Tausend Anhänger und macht sich für die Förderung der Wissenschaften stark. Ihrer Glaubenslehre nach erwartet sie das Spaghettimonster im Himmel mit einem Biervulkan sowie einer Fabrik, die - je nach sexuellen Vorlieben - Stripper und Stripperinnen herstellt.