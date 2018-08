Bild: Screenshot Youtube

Zweiter illegaler Dreh aus JVA Tegel - Haftbedingungen von Knast-Youtuber weiter verschärft

02.08.18 | 12:26 Uhr

Ein JVA-Insasse konnte illegal mit einem geschmuggelten Smartphone Videos drehen und bei Youtube verbreiten. Man nahm ihm das Handy weg, verlegte ihn, doch er machte weiter. Jetzt haben sich seine Haftbedingungen weiter verschärft.



Der Häftling, der aus der Justizvollzugsanstalt Tegel vloggte, ist wieder zu sehen. Ein Video mit entsprechendem Titel: "Ich bin wieder da! #1" wurde am Montag bei Youtube hochgeladen. Der Mann will nach eigenen Angaben weitere Videos veröffentlichen lassen und habe bereits einige drehen lassen, die Bekannte von ihm Stück für Stück hochladen würden, wie er im Video sagte. "So Leute. Seid gegrüßt", begann er. "Ich werde mich einfach nicht aufhalten lassen, ganz einfach." Das Video des Channels "Knast Vlog" hatte am Donnerstagmittag mehr als 90.000 Zugriffe.

Mann wurde über Kleidung identifiziert

Der Mann ist zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Bereits im Frühsommer hatte er sich über Youtube aus dem Gefängnis in Tegel gezeigt. Der Mann sei über seine Kleidung identifiziert und in einen anderen Haftraum verlegt worden, sagte ein Justizsprecher Anfang Juli. Er werde immer wieder Mittel und Wege finden, die Videos zu drehen und hochzuladen, behauptete der Mann im Video. Im Hintergrund lief ein Hiphop-Beat in Dauerschleife. Ein Grund, sich über Musikrechte Sorgen zu machen: "Ich hoffe, dass diese rechtliche Komponente bald geklärt wird", sagte er. Zum Schluss seines Videos entschuldigte sich der Häftling, dass er nicht jeden Tag ein Video machen könne: Das sei zu gefährlich.

Verlegung in "Teilanstalt II"

Am Dienstag, am Morgen nach Veröffentlichung des Videos, wurde der Häftling laut Sebastian Brux, Sprecher des Justizsenats, in die "Teilanstalt II" der JVA verlegt – dort sei man zu Beginn der Haftstrafe. Er habe keinen Fernseher und kein Radio mehr, Freizeitaktivitäten mit anderen wie Sport wurden für sechs Wochen unterbunden. "So versuchen wir, logistische Verbindungen vorerst zu kappen", so Brux. Völlig ausschließen konnte er nicht, dass der Mann wieder Videos drehen und hochladen lassen können wird: "Egal in welchem Gefängnis man in Deutschland ist, wird man an ein Handy oder Drogen kommen, wenn man das unbedingt möchte." Ein Handy im Strafvollzug zu nutzen sei keine Straftat, sondern verstoße gegen die Regeln in der JVA. Wenn man aber nach zwei Dritteln der Haftstrafe entlassen werden möchte, müsse man zeigen, dass man sich an die Regeln hält. "Diese Chance verspielt er sich womöglich", hieß es. Gefangene, die dauerhaft mit verbotenen Gegenständen hantierten, könnten in die sogenannte Abschirmstation verlegt werden – eine weitere Verschärfung der Haftbedingungen.



CDU-Fraktion: Justizsenator mache sich "zum Gespött"

Für die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus macht sich Berlins Justizsenator Dirk Behrendt "zum Gespött", wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte, da es dem Strafgefangenem nach nur wenigen Wochen erneut gelungen sei, mit einem Videoblog über seinen Alltag hinter Gittern zu berichten. Behrendt habe "seinen Laden nicht im Griff" heißt es in der Mitteilung. "Wir erwarten von Behrendt unverzüglich Aufklärung darüber, wie es zu dieser peinlichen Fortsetzung eines Video-Bloggers kommen konnte", hieß es. Er müsse auch überzeugend darlegen, wie er gegen unerlaubte Handys und andere Gegenstände vorgehen wolle. Dazu gehöre aus Sicht der CDU die Ausweitung von Handyblockern in Haftanstalten.

1.300 verbotene Handys entdeckt

Im vergangenen Jahr waren in den Berliner Gefängnissen mehr als 1.300 verbotene Handys entdeckt worden. In der Folge solcher Entdeckungen hat die Justiz nach eigenen Angaben in den vergangenen acht Jahren sechs Bedienstete entlassen, weil sie Mobiltelefone und Genussmittel wie Tabak oder Alkohol in die Haftanstalt geschmuggelt hatten.

In einer früheren Version des Textes hieß es, Ein JVA-Insasse konnte wochenlang illegal mit einem geschmuggelten Smartphone Videos drehen und bei Youtube verbreiten. "Wochenlang" ist falsch - der Mann konnte nur über wenige Tage Videos drehen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.