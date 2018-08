Deutet sich jetzt solch ein Drama auch in Berlin an? Denn Unbekannte haben "Konnopke's Imbiß" beklaut. Besser: Sie haben das "ß" vom Imbiß (Imbiss) gestohlen. Auf dem Facebook-Account von Deutschlands berühmtester Currywurst-Bude bitten die Verantwortlichen darum, dass der Dieb das Zeichen wieder zurückbringt.

Nach einigem Hin und Her inklusive Pressekonferenz des Bahlsen-Chefs brachten ihn die Diebe zurück - sie beharrten aber darauf, dass Bahlsen 52.000 Kekspackungen an soziale Einrichtungen spendet [ Chronologie auf ndr.de ].

Der Fall erinnert an einen Krimi aus dem Jahr 2013: Vor mehr als fünf Jahren wurde in Hannover der goldene Leibniz-Keks gestohlen, der an der Fassade des Bahlsen-Firmensitzes hängt. Das Krümelmonster höchstpersönlich unterzeichnete den Erpresserbrief.

"Unsere Öffnungszeiten sind Di - Fr von 10 bis 20 Uhr, Sa von 12-20 Uhr und So von 12-18 Uhr. In der Zeit triffst du auch sicher jemanden an, der es gern abnimmt. Oder komm doch einfach kommende Nacht nochmal vorbei und leg es vor der Tür ab, dann erkennt dich auch keiner."

Der Imbiss hat einen Finderlohn für das 35cm x 24cm große Zeichen ausgelobt. "Es ist ein essentieller Bestandteil unserer Firma und ein großer Verlust!!"

Pikant an der Geschichte: Der ß-Diebstahl am Mittwoch fällt mit dem 20. Jahrestag der Rechtschreibreform zusammen. Also dem Tag, an dem das "ß" in vielen Worten verloren ging. Ist der Klau also ein Statement gegen den ß-Verlust?