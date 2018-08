Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Buckow tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stieß der Mann mit seinem Krad auf der Marienfelder Chaussee mit einem Lastwagen zusammen. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Marienfelder Chaussee war am Dienstagmittag zwischen Alt-Buckow und Mariendorfer Damm in beiden Richtungen gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) via Twitter mitteilte.