Rund 41,5 Millionen Euro sind seit einer Gesetzesrefom im vergangenen Sommer in Berlin aus kriminell erworbenem Vermögen eingezogen worden. Allein in diesem Jahr seien es bis zum Stichtag 18. Juli knapp 22,5 Millionen Euro gewesen, teilte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Freitag mit. Die Zahl solcher Verfahren sei stark gestiegen.