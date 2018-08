Bild: dpa/Zinken

Richter für befangen erklärt - Mordprozess nach illegalem Autorennen geplatzt

28.08.18 | 11:47 Uhr

Nach dem tödlichen Autorennen auf dem Berliner Kurfürstendamm wird sich das endgültige Urteil weiter verzögern: In dem zum zweiten Mal aufgelegten Prozess muss ein neuer Richter berufen werden.

Der neu aufgelegte Mordprozess um ein illegales Autorennen auf dem Berliner Kurfürstendamm ist geplatzt. Die Hauptverhandlung sei ausgesetzt, teilte das Landgericht Berlin am Dienstag mit. Ein Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen die drei Berufsrichter der 40. Großen Strafkammer war erfolgreich.



Die Staatsanwaltschaft wirft zwei Männern in dem Prozess vor, in der Nacht zum 1. Februar 2016 bei einem Rennen einen unbeteiligten 69-Jährigen getötet zu haben. Sie sollen seinen Tod billigend in Kauf genommen haben.

Mordurteile kassiert

In einer spektakulären Entscheidung hatte das Landgericht im Februar 2017 lebenslange Freiheitsstrafen verhängt. Es war bundesweit das erste Mal, dass in einem Raser-Fall wegen Mordes verurteilt wurde. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil jedoch später auf, weil es nach den vorliegenden Akten nicht erwiesen sei, dass beide vorsätzlich den Tod des unbeteiligten Autofahrers in Kauf genommen hätten. Der BGH ordnete eine neue Beweisaufnahme und eine rechtliche Bewertung des Falls an.

Neuer Prozess seit Mitte August

Seit Mitte August wurde der Fall erneut vor dem Berliner Landgericht verhandelt. Schon am ersten Verhandlungstag wurde der Prozess nach kurzer Zeit unterbrochen, nachdem der Verteidiger eines der Angeklagten Widerspruch eingelegt hatte. Er warf Richter Peter Schuster vor, dass für ihn bereits ein erneutes Mordurteil feststehe. Eine andere Kammer des Gerichts kam nun zu dem Schluss, dass die "Besorgnis der Befangenheit" nicht ausgeschlossen werden könne. Es sei Richtern zwar erlaubt, sich im Vorfeld einer Hauptverhandlung beispielsweise bei Entscheidungen über Haftfragen zu äußern, ohne dass dies dessen Unparteilichkeit in Frage stelle, erklärte das Gericht. "Im vorliegenden Fall ließen jedoch einzelne Formulierungen und Argumente in der Begründung des Haftfortdauerbeschlusses der Richter diesen Rückschluss ausnahmsweise zu", hieß es in einer Mitteilung.

Verteidigung: "Gewisse Gewaltgewöhnung"

Die Anklage geht im zweiten Prozess erneut davon aus, dass ein sogenannter bedingter Tötungsvorsatz vorlag, dass die beiden Raser das tödliche Risiko also erkannt, jedoch billigend in Kauf genommen haben. Die Verteidigung argumentiert dagegen, dass die beiden Beschuldigten nicht gewusst haben sollen, dass ihr Verhalten Menschenleben gefährde. Peter Zuriel, Verteidiger einer der beiden Angeklagten, sagte dem rbb-Inforadio: "Er hat ja nun so eine Fahrt nicht zum ersten Mal gemacht. Er hatte eine gewisse Übung in solchen Rennen. So zynisch das klingen mag." Dadurch habe bei seinem Mandanten eine "gewisse Gewaltgewöhnung" stattgefunden, die ihn glauben ließ, die Situation kontrollieren zu können, so der Anwalt.

Sendung: Abendschau, 28.08.2018, 19.30 Uhr