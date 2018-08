Im zweiten Prozess nach einem illegalen Autorennen auf dem Ku'damm mit einem Todesopfer sollen am Freitag Zeugen gehört werden. Die beiden Raser sind erneut wegen Mordes angeklagt. Beim Prozessauftakt am Dienstag hatten sie die Aussage verweigert.

War es Mord oder nur fahrlässige Tötung? Diese Frage soll der zweite Prozess gegen die beiden 26 und 29 Jahre alten Raser klären, die sich im Februar 2016 auf dem Ku'damm ein illegales Autorennen geliefert haben, bei dem ein Unbeteiligter starb. Am zweiten Prozesstag am Freitag sollen nun die ersten Zeugen gehört werden.

In einer spektakulären Entscheidung hatte das Landgericht lebenslange Freiheitsstrafen verhängt. Es war bundesweit das erste Mal, dass in einem Raser-Fall wegen Mordes verurteilt wurde. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil später auf, weil es nach den vorliegenden Akten nicht erwiesen sei, dass beide vorsätzlich den Tod des unbeteiligten Autofahrers in Kauf genommen hätten. Er ordnete eine neue Beweisaufnahme und eine rechtliche Bewertung des Falls an.

Die Anklage geht im zweiten Prozess erneut davon aus, dass ein sogenannter bedingter Tötungsvorsatz vorlag, dass die beiden Raser das tödliche Risiko also erkannt, jedoch billigend in Kauf genommen haben. Die Verteidigung argumentiert dagegen, dass die beiden Beschuldigten nicht gewusst haben sollen, dass ihr Verhalten Menschenleben gefährde. Peter Zuriel, Verteidiger einer der beiden Angeklagten, sagte dem rbb-Inforadio: "Er hat ja nun so eine Fahrt nicht zum ersten Mal gemacht. Er hatte eine gewisse Übung in solchen Rennen. So zynisch das klingen mag." Dadurch habe bei seinem Mandanten eine "gewisse Gewaltgewöhnung" stattgefunden, die ihn glauben ließ, die Situation kontrollieren zu können, so der Anwalt.