Der Prozess gegen zwei Männer, die sich in der Berliner Innenstadt ein tödliches Rennen geliefert hatten, beginnt am Dienstag neu. Der Bundesgerichtshof hatte das erste Urteil wegen Mordes gegen beide kritisiert. Doch der Vorwurf Mord ist nicht vom Tisch.

Die beiden Angeklagten sollen im Februar 2016 mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde über den Ku'damm gerast sein. Dabei hatten sie mehr als zehn rote Ampeln überfahren. Das Rennen endete, als einer von ihnen den Geländewagen eines 69-jährigen Unbeteiligten rammte, der bei Grün über eine Kreuzung gefahren war. Es sei nach den vorliegenden Akten nicht erwiesen, dass beide vorsätzlich den Tod des unbeteiligten Autofahrers in Kauf genommen hätten, so der BGH. Nun muss der Fall zum zweiten Mal verhandelt werden, jedoch von einer anderen Strafkammer.

Dass die beiden Beschuldigten nicht gewusst haben sollen, dass ihr Verhalten Menschenleben gefährde, entspricht dem Argument der Verteidiger. Vor dem BGH errangen sie einen Teilerfolg mit dem Aufheben des erstinstanzlichen Mordurteils. Peter Zuriel, Verteidiger einer der beiden Angeklagten, sagte dem rbb-Inforadio: "Er hat ja nun so eine Fahrt nicht zum ersten Mal gemacht. Er hatte eine gewisse Übung in solchen Rennen. So zynisch das klingen mag." Dies sei jedoch nicht so gemeint, so Zuriel. Da die illegalen Autorennen für seinen Mandanten immer gut ausgegangenen seien, habe bei diesem eine "gewisse Gewaltgewöhnung" stattgefunden, die ihn glauben ließ, die Situation kontrollieren zu können. "Er war nicht angeschnallt, weil er eben davon ausging, dass alles gut geht."

In einer spektakulären Entscheidung hatte das Landgericht lebenslange Freiheitsstrafen verhängt. Es war bundesweit das erste Mal, dass in einem Raser-Fall wegen Mordes verurteilt wurde. Kann in der neuen Verhandlung der Vorsatz nicht nachgewiesen werden, kommt eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung in Betracht - der Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis zu fünf Jahren Haft. Die Anklage lautet aber erneut auf Mord.

Die Richter des Berliner Landgerichts, die ab Dienstag den Fall wieder aufrollen müssen, haben die Untersuchungshaft für die beiden Raser erst im März wegen Mordverdachts weiter verlängert. Sie führten in ihrem Beschluss dazu aus, dass nach wie vor eine Verurteilung wegen Mordes möglich sei. Es liege auf der Hand, dass beide beim Fahren mit bis zu 160 Stundenkilometern über mehrere rote Ampeln erkannt hätten, dass sie "Menschenleben äußerst gefährden".

Der Fall war einer der Anstöße für ein neues Gesetz, das seit einem knappen Jahr jetzt auch die Teilnahme an illegalen Straßenrennen in schweren Fällen mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft. Bis Ende Oktober sind 17 Verhandlungstage in dem Prozess angesetzt.