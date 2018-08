Autofahrer und S-Bahn-Fahrgäste in Reinickendorf und Waidmannslust müssen sich am Mittwoch auf Behinderungen einstellen.

Grund ist ein Unfall mit einem Lkw. Der Laster prallte nach Angaben der Feuerwehr am Morgen auf dem Waidmannsluster Damm gegen eine Bahnbrücke. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Lkw steckt noch immer unter der Brücke fest. Weil die Brücke auf Schäden untersucht werden muss, war der Betrieb der S-Bahnlinie 1 zwischen Schönholz und Waidmannslust zunächst unterbrochen. Nach Angaben der Deutschen Bahn fahren die S-Bahnen aber vom Gleis 1 des Bahnhofs Waidmannslust in Richtung Norden nun über den unbeschädigten Brückenteil. Der Verkehr zwischen Oranienburg und Gesundbrunnen erfolge im 20-Minuten-Takt. Allerdings muss nach Angaben der Bahn der Verkehr wohl im Laufe des Nachmittags noch einmal unterbrochen werden, da für die vollständige Bergung des Fahrzeugs der Strom entlang der Gleise abgestellt werden muss.

Die Feuerwehr kündigte am Vormittag an, dass die Bergung des Lkws voraussichtlich mehrere Stunden dauern werde. Der Ladekran am Heck des Lasters hat sich demnach in die gußeiserne Brücke gebohrt und beschädigte dort mehrere Stromkabel. Gutachter untersuchen zur Stunde die Stabilität der Brücke.