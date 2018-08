Nach dem tödlichen Lkw-Unfall in Berlin-Schöneberg laufen die Ermittlungen der Berliner Polizei zum genauen Hergang. Noch würden Zeugen befragt, sagte Polizeisprecherin Kerstin Ismer am Mittwoch rbb|24. Weitere Details könne die Polizei derzeit nicht nennen.



Nach ersten Ermittlungen der Polizei war ein 59-jähriger Lkw-Fahrer gegen 13.25 Uhr von der Dominicusstraße nach rechts in die Hauptstraße abgebogen und hatte dabei die 23-Jährige erfasst. Diese war dabei, die Straße zu überqueren. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.