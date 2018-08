Passanten haben am Donnerstagmittag bei Ahrensfelde nahe des Berliner Stadtrandes eine junge männliche Leiche entdeckt. Gegen 12.15 Uhr sei die Polizei telefonisch alarmiert worden, sagte Polizeisprecher Ingo Heese dem rbb am Donnerstagabend. Die Anrufer hätten den Toten auf einem Feld nahe eines Feldweges im Dorf Eiche gefunden, das zur Gemeinde gehört. Rettungskräfte und Polizisten seien sofort zum Fundort in der Nähe einer alten Kläranlage geschickt worden. Die Feuerwehr sperrte ein 17 Hektar großes Areal ab. Am Nachmittag waren dort Kriminaltechniker und ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um Spuren zu sichern.