"Stinksauer": Müller will dreckigen Dienstwagen loswerden

Berlins Regierender will saubereres Auto

Dass Müllers Dienstwagen besonders viel CO2 ausstößt und bei 100 km/h satte 11,6 Liter verbraucht, könnte allerdings auch damit zu tun haben, dass es sich um eine gepanzerte Limousine handelt: Er verfügt laut Hersteller zum Beispiel über "Stahlarmierungen, Spezialglas und zusätzliche Schutzpanzerungen an Unterboden und Dach" gegen Sprengmittel.

Eine Mercedes-Benz S-Guard 600 Limousine mit Benzinmotor und einem realen CO2-Ausstoß von 408 g/km - das ist der Dienstwagen von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD). Er fährt nach Berechnungen der Deutschen Umwelthilfe den schmutzigsten Wagen aller Länderchefs in Deutschland.

Müller fährt am schmutzigsten

Der Wagen wiegt über vier Tonnen und schafft deswegen auch nur 190 km/h in der Spitze. Allerdings ist Müller auch der einzige Landesregierungschef, der ein derart gepanzertes Auto fährt.

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag sagte Müller vor Journalisten: "Alle - Polizei, Fuhrpark, Landesverwaltungsamt - alle Beteiligten haben, als ich ins Amt gekommen bin, gesagt: 'Das ist selbstverständliche Ausstattung eines Ministerpräsidenten. Darüber wird gar nicht diskutiert.'"

Er habe sich zwischen unterschiedlichen Modellen entscheiden können, aber nicht, "dass es in dieser Klasse mit diesen Sicherheitsmaßnahmen so ein Auto ist." Nach der Veröffentlichung der Umwelthilfe habe er gemerkt, dass einige seiner Amtskollegen anders gewählt hätten und es "wohl einen Entscheidungsspielraum" gebe.

Deshalb habe man am Dienstagmorgen beschlossen, "dass wir uns das mal aufbereiten lassen", zum Beispiel, ob man Leasingverträge kündigen könne und in welchem Zeitraum, welche Wagen mit welchen Abgas- und CO2-Werten man bestellen könne. "Denn offensichtlich kann ich auch andere Entscheidungen treffen und es ist nicht so selbstverständlich, wie mir erzählt wurde."