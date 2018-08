Am 11. Geburtstag Nejlas* beginnt der Missbrauch ihres Vater. Zuerst küsst Sohail Q. seine Tochter auf den Mund, als sie nicht wagt zu protestieren, bedrängt er sie noch mehr: Q. vergeht sich an seinem Kind - im elterlichen Schlafzimmer, dem Kinderzimmer, oder, wie meist, im Keller. Die drei Brüder Nejlas sollen nichts mitbekommen.

Polizei will in Missbrauchsfällen gezielt in Schulen nachforschen

Am Tag nach dieser Ankündigung des Vaters schüttet Nejla ihrem Freund in der Schule das Herz aus. Der 14-Jährige ist entsetzt: "Du musst dringend zur Polizei gehen!", sagt er und fügt hinzu: "Wenn Du nicht mitkommst, gehe ich allein hin!" Noch am selben Tag zeigt Nejla gemeinsam mit ihrem Freund ihren Vater an und wird in einer Kriseneinrichtung untergebracht.

Nejlas Episode der Selbstzerstörung endet 2016: Sie geht nach zwei Jahren erneut zum Landeskriminalamt, diesmal mit ihren beiden besten Freundinnen. In ihrer Aussage ist sie schonungslos gegen ihren Vater, aber auch gegen sich selbst, denn sie muss alles noch einmal durchleben, was sie versuchte zu verdrängen. Ihre Anwältin, Undine Weyers, steht ihr seit Jahren bei, auch im Prozess, auch wenn sie Ratschläge braucht.

Der erste Prozessanlauf gegen Sohail Q. platzte, weil er in seinem Heimatland Pakistan abtauchte. Seine Verteidigerin Evelyn Ascher widerspricht: Er sei nicht abgetaucht, sondern habe einen Schreck bekommen wegen der vielen Kameras vor dem Gerichtssaal. Als der Vater Nejlas aus Pakistan zurück kehrt, kommt er in Untersuchungshaft. Bis heute. "Er hat in der Tatzeit in einem Imbiss und einer Reinigung 18 Stunden am Tag gearbeitet. Wegen der Belastung hat er täglich eine dreiviertel Flasche Whiskey oder Wodka getrunken, manchmal auch Bier."

Neben einer möglichen Strafmilderung durch angeblichen Alkoholkonsum will die Verteidigerin für ihren Mandanten eine Gefängnisstrafe von knapp drei Jahren erreichen, auch mit dem zögerlichen Geständnis, was sie für ihren Mandanten erklärt. Zwei Jahre und elf Monate seien ihre Schmerzgrenze, so Ascher weiter, denn ab drei Jahren Haft würde Sohail Q. mutmaßlich in sein Heimatland Pakistan abgeschoben. Doch das Gericht lässt nicht mit sich handeln: Die drei Berufsrichter und die beiden Schöffen wollen bei einem glaubhaften Geständnis eine Gefängnisstrafe bis zu dreieinhalb Jahren verhängen.