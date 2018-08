Bild: rbb|24/Winkler

Wiederherstellung von Berlins historischer Mitte - Molkenmarkt-Umbau beginnt bereits im kommenden Jahr

21.08.18 | 10:57 Uhr

Der Umbau am Molkenmarkt beginnt früher als geplant. Mit der Verlegung der Grunerstraße wird eine der wichtigsten Verkehrsachsen Berlins dadurch über Jahre zum Nadelöhr in Richtung Alexanderplatz, in dessen Nähe eine weitere Großbaustelle droht. Von Oliver Noffke



Wie die Zukunft rund um den Molkenmarkt in Berlin-Mitte aussieht, lässt sich seit Jahren auf den Seiten der Senatsverwaltung bestaunen. Die Grunerstraße, derzeit eine weitflächig planierte Asphaltlandschaft, soll samt der sie umgebenen Parkplatzflächen verschwinden. Stattdessen soll die Straße eng hinter dem Roten Rathaus entlang geführt werden und in einer T-Kreuzung mit der Spandauer Straße münden, anschließend in einer weiten Kurve um das Nikolaiviertel herumführen und erst danach das Abbiegen in die Stralauer Straße ermöglichen.



Diese Planung orientiert sich stark am historischen Stadtplan Berlins vor 1945. Durch die Verlegung der Fahrbahnen und den Wegfall der Parkflächen entstehen 27.000 Quadratmeter neues Bauland für ein völlig neues Stadtquartier. Von den bisher acht Spuren sollen nach dem Umbau sechs übrig bleiben.

Mehr zum Thema de+ architekten Berliner Architekten gewinnen Fassadenwettbewerb - Haus der Statistik: Original-Fassade wird rekonstruiert

Die Idee zum Umbau gab es schon 1999 als die CDU noch den Regierenden Bürgermeister stellte und dieser Eberhard Diepgen hieß. Unter der großen Koalition wurde 2016 ein entsprechender Bebauungsplan beschlossen. Nun will die Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klima, Regine Günther (parteilos, für die Grünen), im nächsten Jahr mit der Umsetzung beginnen. Ein Jahr früher als ursprünglich geplant, wie die "Morgenpost" zuerst berichtete. Der Frühstart wird möglich, weil in der Zusammenarbeit mit den Berliner Wasserwerken "Synergieeffekte" eingetreten seien und der Planungsverlauf schneller verlaufe als angenommen, bestätigte das Büro der Senatorin rbb|24.

Unternehmer kritisieren mangelnde Zufahrtswege

Günther wirft mit dem vorgezogenen Baustart eine alte Regel über Bord, nach der ihr Vorgänger Andreas Geisel (SPD) die Stadtentwicklungsbehörde führte. Geisel versuchte Baustellen auf parallel verlaufenden wichtigen Straßen nach Möglichkeit zu verhindern. Durch den Bau der neuen U-Bahnhöfe der U55 gibt es aber voraussauchtlich bis 2020 Einschränkungen an der Ecke Spandauer Straße und Rathausstraße sowie Unter den Linden am Kronprinzenpalais. Eine Sprecherin teilte rbb|24 dazu mit: "Die Verkehrssituation in der unmittelbaren Umgebung hat sich bereits deutlich verbessert, weil die U-Bahnbaustelle am Roten Rathaus schon deutlich reduziert wurde. Die Spandauer Straße ist schon wieder in voller Breite frei, auch das Rathaus wird bald wieder von der Rathausstraße erreichbar sein." Die zu umbauenden Straßen verfügten über so breite Mittelstreifen, dass die Fahrbahnen während der Bauarbeiten ausreichend verschwenkt werden könnten, hieß es. Die Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg (UVB) kritisieren die Baupläne dennoch scharf. "Die Unternehmen vermissen eine Planung für alternative Routen für den bestehenden Verkehr von der Leipziger Straße über den Mühlendamm und die Grunerstraße", schreibt Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck in einer Mitteilung. "Vor allem die Belieferung des Einzelhandels rund um den Alexanderplatz sowie die Ver- und Entsorgung von Hotels und Gastronomie bis hin zum Potsdamer Platz laufen über diese Verbindung."

Bild: Presse

Alexanderplatz wird Baustellen umzingelt

In Kürze könnte bereits eine weitere Großbaustelle in der Gegend den Verkehr über Jahre lahmlegen. Ein privater Investor hat angekündigt vor dem Einkaufszentrum Alexa an der Kreuzung Grunerstraße und Alexanderstraße ein 150 Meter hohes Hochhaus zu bauen. Außer dass ein paar Gewegplatten zerflext und abtransportiert wurden, hat sich auf dem Grundstück zwar noch nicht viel getan, im März erhielt das Projekt vom Bezirk Mitte aber eine Baugenehmigung. Der Investor darf jederzeit loslegen. Zudem läuft noch bis Sommer 2020 der Umbau der Karl-Marx-Allee. Bis dahin bleiben voraussichtlich auch die Baustellen an den U55-Bahnhöfen erhalten. Kämen all diese Hindernisse zusammen wäre der Alexanderplatz in der Zwischenzeit eigentlich nur aus Richtung Norden über Karl-Liebknecht-Straße und Otto-Braun-Straße ohne Einschränkungen erreichbar, an der es momentan Einschränkung wegen Gleissanierungen gibt, sowie über die schmale Memhardstraße. Alle anderen Zufahrtswege werden weniger Fahrspuren bieten als gewohnt.

Bild: rbb|24/Winkler