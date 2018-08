Sie ist der FC Bayern unter den rennenden Möpsen: Emma hat zum dritten Mal in Folge das Berliner Mopsrennen gewonnen. Sie deklassierte die Konkurrenz trotz Sommerhitze und drückt nun ihr Mopsgesicht in ein nagelneues Kissen... mit Mopsgesicht drauf.

Ungeachtet sommerlicher Temperaturen sind beim jährlichen Mopsrennen in Berlin mehr als 70 von rund 80 angemeldeten Tieren an den Start gegangen. Dabei war kein Mops so schnell wie Emma. Die Hündin brauchte als Einzige weniger als sechs Sekunden für die 50 Meter, wie der Sprecher des Treffens sagte.



Mit einer Zeit von 5,866 Sekunden wurde Emma ihrer Favoritenrolle gerecht - und holte sich das Triple. Denn der viereinhalbjährige Altdeutsche Mops gewann bereits in den beiden Vorjahren das Rennen. Für den Sprecher ist sie darum der "Usain Bolt der Möpse".