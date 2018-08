Muslimische Bestattungen in Neukölln möglich

Auf dem Lilienthalfriedhof in Berlin-Neukölln ist am Freitagnachmittag ein Grabfeld für muslimische Bestattungen eingeweiht worden. Auf zunächst 160 Grabstätten sind nun auch in der Innenstadt Bestattungen nach muslimischen Traditionen möglich. Dazu müssen die Gräber nach Mekka ausgerichtet und von einem Imam gesegnet sein.

Neukölln will mehr Bestattungsflächen für Muslime schaffen

Bislang waren die meisten Muslime gezwungen, für Bestattungen auf den Friedhof Gatow in Spandau auszuweichen, denn der Friedhof am Neuköllner Columbiadamm ist seit Langem voll belegt.

Samira Tanana vom Al-Huleh Verein und Abgeordnete der Grünen im Neuköllner Rathaus erklärte: "Wir freuen uns, dass es nun endlich mehr muslimische Begräbnisstätten in Neukölln gibt. Menschen jeden Glaubens sollten sich in der Nähe ihres Wohnortes bestatten lassen können." Für Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel ist es ein wichtiges Zeichen für Integration: "Eine Bestattung in Neukölln ist ein Bekenntnis zu unserem Bezirk und zu unserer Stadt."

Dass es keinen komplett muslimischen Friedhof gibt, hat vor allem organisatorische Gründe. Für einen konfessionell gebundenen Friedhof muss es in der Regel einen Träger geben, der die Verwaltung und Haftung für Jahrzehnte im Voraus übernehmen kann. Aber Muslime in Deutschland haben keinen zentralen Dachverband. Deswegen werden Grabstellen, die nach Mekka ausgerichtet sind, in andere Friedhöfe integriert. Auf denen der evangelischen Gemeinde beispielsweise wurden schon immer auch Andersgläubige beerdigt.