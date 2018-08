rbb Video: rbb aktuell | 14.08.2018 | Heike Boldt-Schüler / Gast im Studio: Lutz Adam | Bild: rbb

Nach Brückeneinsturz in Genua - Senat erklärt Berliner Brücken für sicher

15.08.18 | 11:58 Uhr

Nach dem Brückeneinsturz in Genua ist noch nicht klar, was die Ursache für das tragische Unglück war. Können Brücken einfach so einstürzen? In Berlin werden diese Bauwerke regelmäßig kontrolliert, versichert die zuständige Fachabteilung des Senats.



Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua, bei dem mindestens 35 Menschen ums Leben kamen, kommen auch Fragen zum Zustand der Infrastruktur in Deutschland auf. Der Leiter der Tiefbauabteilung in der Senatsverwaltung für Verkehr, Lutz Adam, sagte nun im rbb: Die Brücken in Deutschland und auch in Berlin seien sichere Bauwerke.

Die Brücke "sagt", wenn es nicht mehr geht

Alle Brücken in Berlin würden von seinen Mitarbeitern sehr regelmäßig geprüft, sagte Adam. Jede Brücke werde in einem bestimmten Zeitabstand detailliert angeschaut, dabei würden eventuelle Mängel aufgenommen. Daraus würden dann Rückschlüsse gezogen, ob die Brücken weiter sicher sind und welche Mangelbeseitigungsarbeiten möglichst schnell durchgeführt werden müssten und könnten, so Adam. Brücken haben nach Adams Worten ein "Ankündigungsverhalten", sie würden durch Risse und Verformungen zeigen, wenn es ihnen "nicht gut gehe". Spezialisten könnten daraus ihre Schlüsse ziehen. Zudem werde bei älteren Brücken die Statik nochmal nachgerechnet - damit solle sichergestellt werden, dass sie heutigen Ansprüchen mit deutlich mehr LKW-Verkehr auch tatsächlich genügten.



Anfrage aus 2015: Einige Brandenburger Brücken "desolat"

Die Brandenburger Grünen haben unterdessen einen desolaten Zustand von Brücken auch im Land Brandenburg beklagt. Hier seien 13 von knapp 1.400 Brücken im Bundesfernstraßennetz in einem "ungenügenden Zustand", erklärte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock am Mittwoch unter Berufung auf eine parlamentarische Anfrage aus dem Jahr 2015 [pdf] . Weitere 32 Brücken seien in einem "nicht ausreichenden Zustand." "Das ist ein Armutszeugnis der Straßenbaupolitik von Union und SPD im Bund", erklärte Baerbock. Statt vieler Neubauten sei der Erhalt von Brücken notwendig. "Der Sanierungsstau in Deutschland ist über Jahre entstanden, weil der Bund die falschen Prioritäten gesetzt hat." Auch viele Eisenbahnbrücken seien gravierend beschädigt.

Sendung: rbb AKTUELL, 14.08.2018, 21:45 Uhr