Auf einem Spielplatz in Berlin-Prenzlauer Berg haben Eltern Nähnadeln im Sand entdeckt. Mitarbeiter des Grünflächenamtes Pankow überprüften daraufhin am Montagvormittag Spielplatz am Arnimplatz und fischten 24 Nadeln aus dem Sand.

In einer Mail an die Polizei äußert die Behörde die Vermutung, dass Nachbarn hinter den Nadeln stecken könnten - weil sie sich womöglich von dem gut besuchten Spielplatz gestört fühlen. Die Polizei will dort nun verstärkt auf Streife gehen, kündigte ein Polizeisprecher im rbb an.

Nicht zum ersten Mal sind gefährliche Gegenstände auf dem Spielplatz gefunden worden. Anfang August steckten dort Reißzwecken im Sand.