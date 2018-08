Sternschnuppenalarm: In der Nacht zum Montag sorgt der Regen der Perseiden für eine Sternschnuppenflut am Nachthimmel. Aber auch die dunkle Samstagnacht eignet sich für einen Blick nach oben - wenn das Wetter mitspielt.

Das Maximum der Sternschnuppen geht in der Nacht zum Montag nieder. Aber auch in der Nacht zum Sonntag verglühen reichlich Meteore und die Sicht bei Neumond ist noch ein bisschen besser. "Es stört kein Mondlicht und es werden viele Sternschnuppen zu sehen sein", sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde, Sven Melchert, in Erwartung des Ereignisses.

Der Sternschnuppenstrom der Perseiden erreicht am Wochenende seinen Höhepunkt. Der Meteorstrom gilt als der ergiebigste des ganzen Jahres und sorgt beim nächtlichen Blick gen Himmel für laute "Ah"s und "Oh"s - vorausgesetzt natürlich, dass der Himmel klar und die Nacht lau ist. Und all das bekommen die Berliner und Brandenburger in diesem Jahr, prognostizieren die Meteorologen.

Für Berlin und Brandenburg sind zudem die Wetteraussichten gut, wie Meteogroup-Meteorologe Christian Schubert ankündigt: "Am Samstag sind im Berliner Raum und im Norden Brandenburgs am späten Abend noch so einige Wolkenfelder am Himmel, darum ist es im Süden zunächst noch ein wenig günstiger für die Sternenbeobachtung, im Laufe der Nacht ist es dann allerdings sowohl in Brandenburg als auch in Berlin überwiegend klar: also gute Bedingungen für den Perseidenregen." Ähnliche Bedingungen herrschen dann auch am Sonntag in der Nacht zum Montag. Auch da ist die Wolkenlage voraussichtlich zunächst im Süden günstiger. Im Norden sind es wohl einige Wolken mehr, aber für alle, die geduldig sind, sagen die Wetterexperten: Es wird eine gute Nacht fürs Entdecken von Sternschnuppen. Also das Wetter ist gut und auch der Mond spielt mit: Diesmal wird kein Mondlicht die Beobachtung der August-Sternschnuppen stören, da am Samstag Neumond ist und das bedeutet, dass bei wolkenfreiem Nachthimmel am Wochenende deutlich mehr Perseidenmeteore zu sehen sein werden als im Vorjahr. Damals überstrahlte der helle Mond viele lichtschwächere Meteore.

Alljährlich etwa Anfang August können am Nachthimmel Sternschnuppen beobachtet werden. Das Naturparkzentrum Strodehne (Havelland) lädt am 10., 11. und 12. August ein zur Beobachtung des Perseiden-Regens.

Fachleute rechnen beim Höhepunkt des Meteorschauers in der Nacht zum Montag mit bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde. Ein realistischer Durchschnittswert dürfte aber bei rund 60 Meteoren liegen - also etwa einer Sternschnuppe pro Minute.

In mehreren Sonderveranstaltungen erklären Mitarbeiter und Gastdozenten an der Wilhelm-Foerster-Sternwarte und im Planetarium am Insulaner die Gesetzmäßigkeiten und Besonderheiten der Sternbilder und Erscheinungen am Nachthimmel.

Ihren Namen haben die Sommermeteore vom Sternbild Perseus. Dort liegt ihr Radiant, wie Astronomen den scheinbaren Ausgangspunkt von Meteorströmen nennen. In Wahrheit kommen die Perseiden aber aus der unmittelbaren Erdumgebung: Auf seiner Bahn kreuzt unser Planet alljährlich zwischen Mitte Juli und Ende August eine Wolke winziger Teilchen, die der Komet 109P/Swift-Tuttle auf seiner Reise um unser Zentralgestirn zurückließ.

Trifft die Erde auf die kosmische Staubspur dieses etwa alle 133 Jahre wiederkehrenden Kometen, dringen die oft nicht einmal stecknadelkopfgroßen Partikel mit fast 60 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein - also mit nahezu 216.000 Stundenkilometern. In einer Höhe von 80 bis hundert Kilometern erzeugen die kleinen Staubteilchen dann die Lichterscheinungen, die Sternschnuppen genannt werden. Die größeren Meteore leuchten beim Verglühen in der Erdatmosphäre so stark wie helle Sterne und Planeten. Noch heller, aber auch entsprechend seltener sind die sogenannten Feuerkugeln oder Boliden. Diese spektakulären Meteore ziehen oft einen farbig nachglühenden Schweif hinter sich her.

Im Volksmund heißen die Augustmeteore auch "Laurentiustränen". Der Name erinnert an den Heiligen Laurentius, der am 10. August 258 unter der Herrschaft des römischen Kaisers Valerian den Märtyrertod starb. Seither soll es der Legende zufolge an diesem Tag stets feurige Tränen vom Himmel geregnet haben.