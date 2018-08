Zickzack-Radweg in Zehlendorf soll schnell übermalt werden

Bezirk: "Das war so nicht geplant"

Ist das Kunst oder soll man hier langfahren? Ein ungewöhnlicher Radweg sorgt in Berlins gutbürgerlichem Stadtteil Zehlendorf für Irritation: Wer ihn benutzen will, muss Zickzack fahren. Jetzt kündigt die zuständige Bezirksstadträtin eine schnelle Korrektur an.