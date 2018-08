Im März 2018 ging über den Notruf der Polizei Berlin ein Hinweis auf die seit 2006 vermisste Georgine Krüger ein. Das Mädchen sei in einem Waldstück in Brieselang im Landkreis Havelland zu finden, so der unbekannte Anrufer.

Die Polizei durchsuchte daraufhin das komplette Waldstück - aber die Suche blieb ergebnislos.

Nun versuchen die Ermittler der 6. Mordkommission, mit einem Audiomitschnitt den unbekannten Anrufer vom Frühjahr aufzuspüren. Der Mann hatte am 31. März 2018 zweimal kurz nacheinander den Notruf der Polizei Berlin angerufen. Er nennt im Telefonat erst den Namen des vermissten Mädchens und sagt dann: "Da sind Koordinaten, da ist etwas, was Sie glaube ich interessieren könnte. Ich habe es nicht getan, aber dort finden Sie sie auf, das ist der Brieselanger Wald, das sind die Koordinaten, die exakten Koordinaten von dem Grab."