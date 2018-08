Die Polizei Berlin hatte Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts eingelegt: Das hatte geurteilt, dass es allein dem Gesetzgeber zusteht, über die generelle Zulässigkeit von Tätowierungen im öffentlichen Dienst zu entscheiden. Eine entsprechende Regelung gebe es in Berlin aber nicht. Dem schloss sich das OVG nun an. Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar.

Damit gaben die Gerichte einem 26-jährigen recht, der sich für den mittleren Polizeidienst bei der Schutzpolizei beworben hatte. Der Polizeipräsident hatte ihm mit Hinweis auf seine Tätowierungen an Armen, Handgelenk und Schulter die Einstellung verweigert. Die Polizei ist nun vorerst verpflichtet, den Mann weiter am Auswahlverfahren teilnehmen zu lassen.

Der Mann hat seine Haut am linken Arm, dem rechten Unterarm, der linken Schulter und dem Handgelenk verzieren lassen. Nach Angaben der Richter sind die Tätowierungen inhaltlich nicht zu beanstanden. Der Polizeipräsident habe seine Ablehnung damit begründet, dass sie "aufgrund ihrer Größe und Motivvielfalt" die "Repräsentationsziele der Polizei" beeinträchtigen könnten. Die Kompetenz zu einer solchen Bewertung habe die Polizei wegen der damit einhergehenden Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht jedoch nicht, so die Verwaltungsrichter.