Ein 65-jähriger Radfahrer muss sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten. Er soll bei Rot über eine Ampel gefahren und dann vor der Polizei geflüchtet sein.

Der Mann bog demnach an einer Ampel von der Dorotheenstraße in Berlin-Mitte in die Wilhelmstraße ab. Da die Ampel zu diesem Zeitpunkt schon rot war, forderten zufällig anwesende Polizeibeamte den Radfahrer auf, anzuhalten. Als er das nicht tat, nahmen die Polizisten mit dem Gruppenwagen und auch zu Fuß die Verfolgung des Mannes auf. Dabei soll der Radfahrer einen der Beamten angefahren und verletzt haben.