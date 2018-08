23-Jähriger wird in Raubmord-Prozess zu Haftstrafe verurteilt

Spätkauf in Berlin-Wilmersdorf überfallen

Weil er einen Raubüberfall auf einen Späti in Wilmersdorf anzettelte, der tödlich endete, ist ein 23-Jähriger zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Zwei Komplizinnen erhielten Bewährungsstrafen. Die mutmaßlichen Haupttäter sind jedoch weiter flüchtig.

Im Prozess um den tödlichen Überfall auf einen Spätkauf in Berlin-Wilmersdorf vor einem Jahr hat das Landgericht am Dienstag ein Urteil verkündet. Wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung und fahrlässiger Tötung muss der Initiator des Überfalls für vier Jahre und sechs Monate in Haft. Zwei Beihelferinnen wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Zudem müssen sie jeweils 300 Stunden Freizeitarbeit leisten.

Die Clique hatte im vergangenen November den Überfall auf einen Spätkauf in der Bundesallee vorbereitet. Dabei wurde der Sohn der Ladenbetreiberin getötet. Der mutmaßliche Haupttäter und Mörder konnte in die Türkei fliehen. Ein weiterer Beteiligter ist ebenfalls flüchtig. Die Familie des Opfers hatte im rbb kritisiert, dass der abgelehnte Asylbewerber nicht vor der Tat abgeschoben worden war.