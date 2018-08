rbb/Ulf Morling Audio: radioBerlin 88,8 | 06.08.2018 | Ulf Morling | Bild: rbb/Ulf Morling

34-Jähriger in Berlin angeklagt - Mutter und Kind angefahren: Prozess wegen versuchten Mordes

06.08.18 | 18:18 Uhr

Ohne Führerschein und betrunken soll ein Autofahrer in Berlin Mutter und Tochter gerammt haben, mit fast 100 km/h. Beide werden schwer verletzt. Zum Prozessauftakt am Montag schob der Angeklagte die Schuld von sich - auf einen Unbekannten. Von Ulf Morling





Am Tattag ist die fünfjährige Didem* mit ihrer Mutter unterwegs. Erst hatte sie ihren achtjährigen Bruder mit zur Schule gebracht, danach ist sie auf dem Weg in den Kindergarten. Als das Mädchen an der Hand ihrer Mutter eine Ampel am U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof bei Grün überquert, rast ein silberfarbener BMW mit 100 km/h heran und erfasst Mutter und Tochter ungebremst. Beide werden zehn bis 15 Meter durch die Luft geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Der Autofahrer rast weiter und wird in der Köpenicker Straße am Görlitzer Park schließlich verhaftet. Vor Gericht steht nun der 34 Jahre alte Djordje S. - die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord in zwei Fällen. Am Montag bestritt S. allerdings, das Auto zum Unfallzeitpunkt gefahren zu sein.

Schlampige Polizeikontrolle

Polizeibeamte hatten den Angeklagten bereits einige Zeit vor der angeklagten Kamikaze-Fahrt durch Kreuzberg kontrolliert: Vor einer Bar war die Scheibe eines Smart eingeschlagen worden und Polizisten hatten daraufhin in der Bar unter anderem die Papiere des Serben gesichtet - aber offenbar nicht gründlich genug: Sonst wäre den Beamten aufgefallen, dass S. erst im August in seine Heimat abgeschoben worden war, nach dem Verbüßen einer längeren Gefängnisstrafe in Deutschland. Mit seiner Abschiebung war S. von den deutschen Behörden verboten worden, zurückzukehren. Wenn die Polizisten das bemerkt hätten, wäre S. sofort festgenommen worden und hätte seine Reststrafe bis August nächsten Jahres weiter absitzen müssen. Damit wäre die jetzt angeklagte Tat nicht geschehen.

Schwankend ins Auto gestiegen

Die Polizisten stehen stattdessen nach der Kontrolle in der Kreuzberger Bar auf der Straße und schauen verblüfft zu, wie Djordje S. mit schwankenden Schritten herauskommt, auf seinen silberfarbenen BMW zuläuft, einsteigt und mit einem Kumpel davonfährt. Die Beamten leiten sofort eine Fahndung ein, wenige Minuten später soll der BMW in der Oranienstraße von einer anderen Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Doch der Fahrer hält nur kurz an, gibt dann Gas und überrollt dabei den Fuß eines der eingesetzten Beamten. Kurz darauf passiert der schwere Unfall mit Didem und ihrer Mutter, der lebensgefährliche Verletzungen zur Folge hat. "Nichts ist mehr so wie früher", sagt der 42-jährige Onkel des Mädchens am Rande des Prozesses.

Zehn Bier und eine halbe Flasche Whiskey habe er am Tattag getrunken, sagt der schmächtige Angeklagte am ersten Prozesstag aus. Außerdem habe er vor der Tat verschiedene Rauschgifte, wie Tilidin und Subutex konsumiert. Zwar habe auch er am Lenkrad des BMW gesessen, doch als der schwere Unfall mit der Mutter und ihrem Kind geschehen sei, habe sein "langjähriger Bekannter" Igor das Auto gefahren. Kurz vor seiner Festnahme durch die Polizei in der Köpenicker Straße sei Igor dann plötzlich aus dem Auto gesprungen und sei verschwunden. Er habe das Auto dann nur einparken wollen, so der Angeklagte weiter. Bei seiner Festnahme sei er schwer misshandelt worden und habe eine blutende Wunde am Kopf erlitten. Bei seinen Vernehmungen habe er immer wieder den Beamten Telefonnummer und Adresse von Igor mitteilen wollen, doch das habe die Polizisten überhaupt nicht interessiert. Djordje S. wörtlich: "Die Polizisten hatten wohl keinen Bock, ihn festzunehmen, weil sie mich schon hatten und ich vorbestraft bin."

Wir wollen keine Rache, aber Gerechtigkeit. Onkel des verunglückten Mädchens

Opfer als Nebenkläger im Gerichtssaal

"Wir glauben dem Angeklagten nicht", sagt der Vater der Fünfjährigen am Rande des Prozesses dem rbb. Seine Tochter habe den schrecklichen Unfall vergessen, bei dem sie 15 Meter weit durch die Luft flog und hart auf dem Asphalt aufschlug. Seine Frau aber werde ihr Leben lang unter den Folgen der Tat leiden. "Wir wollen keine Rache, aber Gerechtigkeit", sagt der Onkel des Mädchens. Deshalb wolle die Familie, das härtere Strafen verhängt würden. Dann könne sich nicht jeder, der eine solche Tat begehe, sich sagen, dass er vielleicht drei Jahre Gefängnis bekomme und dann wieder draußen sei. "Ganze Familien werden durch solche Taten kaputt gemacht. Dem angerichteten Schaden muss doch die Strafe entsprechen", so der Onkel weiter.

Nebenklage-Anwalt sieht kein Behördenversagen

Dass der Angeklagte abgeschoben wurde und trotzdem wenige Wochen später wieder nach Deutschland gelangen konnte, sei auch Folge der offenen Grenzen innerhalb der EU, so Nebenklageanwalt Roland Weber. Es gäbe nun einmal kleine Straßen und Wege, die nicht permanent überwacht würden. Man wisse auch nicht, wie der Angeklagte im letzten Herbst erneut eingereist sei. In den Aussagen des Angeklagten hingegen sieht der erfahrene Anwalt viele Widersprüche. "Ich bin der Auffassung, dass uns der Angeklagte heute durchgehend angelogen hat." Er verstehe nicht, warum S. nicht der schwerverletzten Mutter und ihrer Tochter geholfen habe, stattdessen angeblich das Auto nur habe einparken wollen, einige Kilometer vom Tatort entfernt. Den Namen des angeblichen Unfallfahrers gebe er einmal mit Igor, später dann wieder mit Mario an und erkläre, dass das kein Widerspruch sei: Der ihm seit langen Jahren Bekannte habe vielleicht einfach seinen Namen geändert. Bei der Erklärung des Angeklagten, dass er nach Deutschland zurückgekommen sei, um von hier aus nach Spanien zu reisen, wo seine Frau mit den beiden gemeinsamen Töchtern lebten, hielt offenbar bereits das Gericht wenig plausibel. "Da fahren Sie nach Spanien ausgerechnet durch das Land, in das sie nicht einreisen dürften?", fragt ein beisitzender Richter.

Zeugen erkennen Angeklagten wieder

Bereits am ersten Prozesstag haben zwei Polizisten den Angeklagten als Fahrer des Unfallautos wiedererkannt. In den nächsten Prozesstagen sollen weitere Passanten berichten, die das Unglück als Augenzeugen miterleben mussten. Die 35. Kammer des Landgerichts plant bisher den 20. September als Urteilstag. Die Kammer hatte als letztes Kapitalverbrechen im Straßenverkehr die beiden Ku'damm-Raser zu verhandeln, die den Tod eines anderen Autofahrers im Februar 2016 zu verantworten haben sollen. Die auch im jetzigen Fall zuständigen Richter verurteilten die beiden Angeklagten jeweils zu Lebenslang wegen Mordes. Doch der BGH hat das Urteil inzwischen aufgehoben. Ab Donnerstag nächster Woche muss der Fall der Ku'damm-Raser vor dem Landgericht deshalb neu aufgerollt werden. *Name geändert