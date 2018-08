Verhärtete Fronten im Uferstreit am Groß Glienicker See

Der Prozess um einen durchgängigen Uferweg am Groß Glienicker See hat am Freitag am Landgericht Neuruppin begonnen. Die Eigentümer eines Seegrundstücks hatten gegen den Beschluss der Enteignungsbehörde des Landes Brandenburg vom Dezember 2017 geklagt.