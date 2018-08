Klein, schmal und durchtrainiert sitzt Lothar H. auf dem Stuhl vor Amtsrichterin Ditte Brettschneider. Seit 20 Jahren ist der 65-jährige Angeklagte selbstständiger Kurierfahrer mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 800 Euro. In den letzten Jahren wurde er drei Mal erwischt, als er rote Ampeln überfuhr. Am 7. September 2017 kam die vierte Rotlichtfahrt dazu - und landete nun vor Gericht.

Lothar H. war an jenem Donnerstagmittag in seinem Radlerdress mit Sturzhelm und Funkgerät am Rucksack unterwegs. Er hatte gerade einen Auftrag angenommen und musste in den nächsten 15 Minuten beim Auftraggeber sein. Er sei auf der Dorotheenstraße unterwegs gewesen in Richtung Reichstag. An der Kreuzung wollte er in die Wilhelmstraße abbiegen und fuhr, trotz roter Ampel, weiter. "Ich habe aufgeblickt und keine Ampel gesehen in dem Moment", beteuert der angeklagte Kurierfahrer, der gleichzeitig einräumt, bei rot gefahren zu sein.