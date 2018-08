Radfahrer bei Unfall in Berlin-Grunewald getötet

Beim Zusammenstoß eines Lasters ist am Mittwoch ein Radfahrer in Berlin-Grundwald getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu der Kollision, als der Lkw abbog und der Radfahrer links vorbeifahren wollte.

Ein Fahrradfahrer ist in Berlin-Grunewald von einem Laster erfasst und getötet worden.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag auf der Königsallee Ecke Hagenstraße in Berlin-Grunewald.