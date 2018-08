Eine Radfahrerin ist am Dienstagmittag in Berlin-Schöneberg bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Wie eine Polizei-Sprecherin dem rbb sagte, wurde die Frau an der Kreuzung Dominicus- und Hauptstraße von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt. Nähere Informationen zum Unfallhergang gibt es noch nicht. Es ist bereits der neunte Unfall in diesem Jahr, bei dem ein Radfahrer oder eine Radfahrerin in Berlin ums Leben kam.

Die Kreuzung ist gesperrt, in der Umgebung gibt es lange Staus.