Erneut hat in Berlin ein Lkw eine Radfahrerin angefahren. Nach rbb-Informationen wurde die Frau bei dem Unfall am Donnerstagmorgen im Stadtteil Friedrichshain schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der Warschauer Straße in Höhe Boxhagener Straße: Die Radfahrerin war demnach in Richtung Frankfurter Tor unterwegs, der Lkw wollte in die Boxhagener Straße abbiegen.



Zurzeit ist die Warschauer Straße zwischen Grünberger Straße und Frankfurter Allee in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Auch die Tram-Linie 21 ist unterbrochen.