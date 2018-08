Trauriger Negativrekord: Brandenburg verzeichnete am Samstag bereits den 14. getöteten Radfahrer in diesem Jahr. Der Fahrradclub ADFC hält viele Radwege im Land für zu gefährlich. Doch die Ursachen für die tödlichen Unfälle sind vielfältig.

Die Verkehrsbilanz von Donnerstag bis Sonntag im Land Brandenburg: mehr als 500 Unfälle, mehr als 110 Verletzte und drei Tote – darunter ein 55-Jähriger Radfahrer, der am Samstag auf einer Landstraße bei Luckau (Dahme-Spreewald) tödlich verletzt wurde.

In diesem Jahr gibt es besonders viele Unfälle. "Wir haben in Brandenburg jetzt schon den 14. getöteten Radfahrer in diesem Jahr. Das ist ein absoluter Negativrekord und übertrifft sogar die schlimmen Zahlen vom letzten Jahr", sagt Magdalena Westkemper vom Allgemeine Deutsche Fahrradclub Brandenburg dem rbb. Als eine Ursache benennt der ADFC die Abwesenheit bzw. den Zustand der Radwege: Viele Radwege in Brandenburg seien einfach zu gefährlich.