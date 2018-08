Der Audi A6 eines der beiden Angeklagten war auf den Wagen des 69-Jährigen geprallt, der aus einer Seitenstraße kam. Der Jeep wurde 70 Meter weit durch die Luft geschleudert, der Renter starb in den Trümmern.

Zweieinhalb Jahre nach dem tödlichen Autorennen in Berlin-Charlottenburg wird der Prozess gegen die beiden Raser ab Dienstag neu aufgerollt. Wie schon im ersten Verfahren will die Berliner Staatsanwaltschaft eine Verurteilung wegen Mordes erreichen. Sie wirft den beiden Männern vor, im Februar 2016 mit bis zu 170 Stundenkilometern über den Kurfürstendamm und die Tauentzienstraße gerast zu sein und dabei einen unbeteiligten Rentner getötet zu haben.

Schon im ersten Verfahren hatte die Staatsanwaltschaft auf Mord plädiert. Die beiden Raser, inzwischen 26 und 29 Jahre alt, hätten den Tod des Mannes bei ihrem Rennen billigend in Kauf genommen, so die Berliner Anklagebehörde. Dass das Landgericht dieser Forderung folgte und die beiden Männer im Februar 2017 wegen Mordes zu lebenslangen Haftstrafen verurteilte, hatte für bundesweites Aufsehen gesorgt. In der deutschen Rechtsgeschichte hatte es ein solches Urteil bis dahin nicht gegeben.

Doch die Angeklagten gingen in Revision - und hatten Erfolg: Im März 2018 hob der Bundesgerichtshof (BGH) das umstrittene Urteil auf. In dem Verfahren vor dem Berliner Kriminalgericht sei der bedingte Tötungsvorsatz nicht eindeutig belegt worden, befanden die obersten deutschen Richter und verwiesen den Fall zurück nach Berlin.

Der Fall habe zwar den Ruf nach härtestmöglichen Strafen laut werden lassen, sei aber gleichwohl nicht als Mord oder vorsätzliche Tötung zu qualifizieren, entschied der BGH. Die beiden Angeklagten hätten sich lediglich der fahrlässigen Tötung strafbar gemacht, was mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe bestraft werden könne.