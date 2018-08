Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall in Reinickendorf

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf nahe dem Schäfersee sind am Mittwochabend sechs Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder.



Dabei habe sich ein Wagen vor dem Franz-Neumann-Platz überschlagen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war offenbar ein Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit trotz roter Ampel in die Kreuzung eingefahren. Dabei wurde das Fahrzeug von einem Van gerammt, überschlug sich und wurde dann kopfüber von dem Van über die Kreuzung geschoben, wie es hieß.

In dem Van saß eine Familie mit zwei kleinen Kindern, in dem unfallverursachenden Pkw befanden sich zwei Personen. Die Kreuzung war mehrere Stunden für die Rettungsarbeiten und die nachfolgende Unfallaufnahme durch das Berliner Unfallkommando gesperrt. Es kam zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.