Nach wochenlanger Fahrbahnsanierung rollt der Autoverkehr auf der Rudolf-Wissell-Brücke in Berlin-Charlottenburg wieder auf allen Spuren. Seit den frühen Morgenstunden und damit rechtzeitig vor der Rückreisewelle zum Ende der Berliner Schulferien stehen den Autofahrern alle sechs Fahrstreifen wieder zur Verfügung, wie die von Bund und Ländern getragene Projektgesellschaft Deges am Mittwoch mitteilte.

Wolfgang Pilz, Projektleiter der Sanierungsarbeitenm, lobte im Inforadio den Ablauf der Arbeiten und wies auf deren vorfristigen Abschluss hin: "Wir hatten uns einen engen Zeitplan vorgegeben, orientiert am Ende der Schulferien in Berlin und Brandenburg und haben jetzt in der letzten Wochen noch einmal einen Schlag zugelegt, und so konnten dann noch einmal zwei Tage mehr rausholen." Für die Dauer der Restnutzung – die Wissell-Brücke soll durch ein neues Bauwerk in den kommenden Jahren ersetzt werden – sei nun der Verkehr sicher gestellt und die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Fahrbahnschäden, die in den vergangenen Jahren immer wieder zu Teilsperrungen und Staus geführt hatten, seien damit nun weitgehend ausgeschlossen, sagte Pilz.