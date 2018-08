Anfahrende S-Bahn in Adlershof kippt Kinderwagen um

Berlin, S-Bahnhof Adlershof: Eine Mutter will mit ihrem Kleinkind im Kinderwagen aussteigen. Schnell noch eine Tasche aus der S9 holen, da ist es zu spät: der Buggy auf dem Bahnsteig kippt, mit der Mutter im Zug fährt die Bahn los - trotz Notbremse.

Beim Anfahren einer S-Bahn der Linie S9 am Bahnhof Adlershof (Treptow-Köpenick) ist am Mittwochvormittag ein Kinderwagen mit darin befindlichem Kleinkind umgekippt. Das zweijährige Mädchen blieb unverletzt, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.

Eine 35-jährige Mutter wollte demnach mit dem Kinderwagen aus der S-Bahn aussteigen. Zuerst schob sie den Kinderwagen mit ihrer zweijährigen Tochter auf den Bahnsteig, um dann noch Gepäck aus dem Wagen zu holen. Als sie wieder aussteigen wollte, ertönte das Abfahrtsignal und die Türen schlossen sich, sie schaffte es nicht zurück.

Laut Polizei wollte sie noch nach dem Kinderwagen greifen, erreichte diesen aber nicht mehr. Als die S-Bahn anfuhr, kippte der Kinderwagen mit dem Kind auf den Bahnsteig. Andere Reisende kümmerten sich um das Kind, das unverletzt blieb.