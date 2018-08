Der S-Bahnhof Hermannstraße in Berlin-Neukölln soll künftig doch nicht mit atonaler Musik beschallt werden. Das Vorhaben, das etwa Drogendealer und Obdachlose von dem Bahnhof fernhalten sollte, sei vom Tisch, bestätigte Bahnsprecher Burkhard Ahlert am Montag dem rbb. Neue Maßnahmen würden nun zunächst sensibel geprüft.

Die Initiative Neue Musik hatte am Freitagabend am S-Bahnhof Hermannstraße einen Probelauf organisiert. Musiker spielten dort live atonale Musik - also Musik, die nicht nach dem Dur-Moll-System funktioniert und wenig harmonisch klingt. Unter den Zuhörern war auch der oberste Bahnhofsmanager Friedmann Keßler. Er habe sich überzeugen lassen, auf solche Musik zu verzichten, so Keßler. Möglicherweise könnten aber Naturgeräusche zum Einsatz kommen.