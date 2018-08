Knifflig wird es allerdings am Sonntagvormittag: Wegen des Triathlons "Berlin Man" können zwischen 8 und 13 Uhr die Busse nicht Grunewald anfahren. Laut S-Bahn verbinden sie dann nur: Messe Süd - Nikolassee - Wannsee - Griebnitzsee - Babelsberg - Potsdam Hbf. In diesem Zeitraum komme der Ersatzverkehr am Bahnhof Messe Süd auch an einer anderen Haltestelle an - neben dem Parkplatz vor dem CityCube Berlin.

Als Alternativverbindungen von Grunewald nennt die S-Bahn Richtung Halensee die Linien S41, S42 und S46 oder die Buslinie M19, Richtung Rathaus Steglitz die Buslinie 186 oder Richtung Wannsee/Potsdam Hbf die S1.

