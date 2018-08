Über Langeweile kann sich Sascha Hingst nicht beklagen: Für drei Sendungen steht der Vater von zwei kleinen Kindern zurzeit vor der Kamera. Seit September 2007 moderiert der ausgebildete Jurist die rbb-Abendschau, im Januar 2017 kamen noch das neue "Mittagsmagazin" aus Berlin im Ersten dazu und das rbb-Quiz "Jede Antwort zählt".

Gestresst wirkt er trotzdem nicht. Vielleicht weil der gebürtige Berliner quasi im Studio großgeworden ist: Schon als Jugendlicher war er Sprecher in Kinderhörspielen bei Radio DDR. Bevor er zur Abendschau wechselte, moderierte er sechs Jahre lang für den Hessischen Rundfunk die "Hessenschau".



Wir treffen Hingst in Berlin-Adlershof auf dem Weg ins Studio. Gerade nimmt der Frontmann der Abendschau die neuen Folgen des rbb-Quiz' auf. Zeit hat er wenig, aber er nimmt sie sich für unser GIF-Interview. Was kann er besonders gut? Eigentlich Snowboarden und Tennisspielen, aber das will er nicht vor der Kamera vorführen. Macht nix, er hat ja noch andere Talente. Wir fragen, er antwortet wortlos mit Gesten und Bewegungen. Ruckzuck sind wir mit dem Foto-Shooting fertig. Sollte es Sascha Hingst bei der Abendschau-Moderation tatsächlich einmal die Sprache verschlagen - seit unserem GIF-Interview weiß er, wie er sich mit Stand-up-Pantomime aus der Affäre ziehen kann.