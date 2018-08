Zwei Züge haben auf der der Bahnstrecke Berlin-Hamburg eine Schafherde erfasst - 61 Tiere wurden dabei getötet.



Das Unglück habe sich am Donnerstagabend bei Melkof (Mecklenburg-Vorpommern/Kreis Ludwigslust-Parchim) ereignet, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Es kam bei insgesamt 56 Zügen auf der Strecke Berlin-Hamburg zu Verspätungen.



Nach ersten Ermittlungen weideten die Schafe auf einem Solarfeld. Den Zaun hatte ein Sturm beschädigt, so dass die Tiere auf die Bahnstrecke gelangten. Ein Intercity- und ein Güterzug konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen.



Menschen kamen nicht zu Schaden. Das Gleis in Fahrtrichtung Berlin war zwischen 19:56 Uhr und 0:11 Uhr gesperrt. Es könne auch am Freitag noch zu Behinderungen auf der Bahnstrecke kommen, hieß es.