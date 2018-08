m. glatzel birkenwerder Sonntag, 05.08.2018 | 11:43 Uhr

Frage an die Fachleute von RBB:



In Berlin "Gesundbrunnen" * hat es gerade auch eine Prügelei von 50 Beteiligten gegeben. In der Hauptstadtpresse kein Wort über die Ethnien der Täter.



Wann darf die Ethnie genannt werden und wann nicht?



*) Der Name klingt, als wäre es Realsatire. "Gesund" scheint da angesichts der fast täglichen Meldungen über Messeerstechereien, Bierflaschenzertrümmerungen auf den Kopf etc. nichts zu sein.