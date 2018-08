imago/Maartje van Caspel Audio: radioBerlin 88,8 | 16.08.2018 | Interview mit Ingo Fietze | Bild: imago/Maartje van Caspel

Interview | Schlafforscher gegen Sommerzeit - Warum der Klimawandel die Zeitumstellung schlimmer macht

16.08.18 | 10:34 Uhr

Noch bis Donnerstagabend läuft die EU-weite Online-Abstimmung: Ist die Zeitumstellung wirklich noch nötig? Für Schlafforscher Ingo Fietze ist die Antwort klar: Weg mit dem Sommer-Winterzeit-Wechsel. Denn darunter leidet nicht nur die gute Laune.

Nahezu europaweit wird alljährlich im Frühjahr und im Herbst die Zeit umgestellt. Doch viele meinen, die davon erhofften Einsparungen wiegen die körperlichen Belastungen nicht auf. Die EU-Kommission will mit einer Umfrage herausbekommen, wo hier die Mehrheiten liegen - beim Pro oder beim Contra zur Zeitumstellung. Am Donnerstag endet die Umfrage. Für den Schlafforscher Ingo Fietze ist es höchste Zeit, diesen Sommerzeit-Winterzeit-Wechsel abzuschaffen. Dramatisch oder gesundheitsgefährdend sei die Zeitumstellung zwar nicht, und sie sei für nahezu jeden innerhalb weniger Tage oder gar Stunden zu kompensieren, doch hätten sich hier die Europäer eine unnötige Belastung geschaffen, so der Schlafforscher.



rbb|24: Wie ist das mit der Zeitumstellung, bringt sie wirklich unseren Biorhythmus durcheinander? Ingo Fietze: Wir unterscheiden zwischen den gesunden Schläfern, den sensiblen und den gestörten Schläfern. Den gesunden Schläfer stört es nicht, wenn er oder sie in den Flieger steigt und ein, oder zwei Stunden Zeitverschiebung hinter sich bringt, oder wenn zur Sommer- oder zur Winterzeit die Uhr umgestellt wird. Zwei Drittel der Deutschen können jedoch gelegentlich einige Tage damit Probleme haben - das sind die sensiblen oder schlechten Schläfer. Der Hintergrund dafür ist, dass die Probleme, die sich da ergeben, dieselben sind wie in heutigen Zeiten des Klimawandels, wo es irgendwie gar keinen Herbst und gar keinen Frühling mehr gibt. Der schnelle Wechsel von Winter auf Sommer oder von Sommer zu Winter wirkt sich ähnlich auf den Organismus aus, als würde man einfach 'mal die Zeit um eine Stunde nach vorn oder nach hinten stellen.

Der Schlafforscher Ingo Fietze | Bild: Prof. Dr. Ingo Fietze

Was sind denn das dann für Probleme, wie merke ich das in meinem Körper? Grundsätzlich geht es darum, dass es ja schon Sinn macht, dass der Tag immer länger wird oder die Tage immer kürzer werden und dies von Tag zu Tag, und zwar unmerklich. Damit kann sich der Körper langsam an diese Veränderungen der Lichtverhältnisse gewöhnen. Wenn ich die Zeit aber einfach 'mal um eine Stunde nach vorn oder zurück stelle, dann wache ich halt zu einer Zeit auf, zu der ich normalerweise noch schlafe oder schon eine Stunde wach bin. Und wir wissen ja alle, dass viele Körperfunktionen einen 24-Stunden-Rhythmus haben und dieser 24-Stunden-Rhythmus ist auch relativ stabil. Wenn man den durcheinander bringt, dann leidet zunächst nicht der Blutdruck oder die Atmung oder andere vegetative Organe, sondern in erster Linie vielleicht die gute Laune, die Reaktionsschnelligkeit und das Gedächtnis, also eher die kognitiven Funktionen.

Hier gehts zur Abstimmung imago stock&people ec.europa

Das heißt, daher kommen dann nicht unbedingt Kopfschmerzen, Unwohlsein oder Stress, sondern das ist dann quasi nur Einbildung? Genau. Wenn ich zu einer Zeit aufstehe, wo ich normalerweise noch schlafe, dann darf ich vielleicht auch mal morgens Kopfschmerzen haben oder ein Unwohlsein haben oder schlechte Laune verspüren. Das sind dann eher Auswirkungen des Zu-zeitig-aufgestanden-seins oder des In-dieser-Nacht-zu-kurzen-Schlafs und ist weniger eine Folge oder eine körperliche Auswirkung dieser einen Stunde.

Also die Zeitumstellung hat keine medizinisch kritischen Umstellungen zur Folge? Wenn ich eine Stunde im Flieger die Zeit verschiebe oder wenn zwischen Sommer- und Winterzeit umgestellt wird, dann macht das in der Regel nichts mit unserem Körper, das wirklich bedenklich wäre. Denken Sie nur an die vielen Schichtarbeiter, die jeden Tag um mehrere Stunden ihre Arbeitszeit und ihre Schlafenszeit verschieben. Diese eine Stunde - das ist kein Drama. Aber es macht aus medizinischer Sicht auch keinen Sinn, uns diese Stunde aufzuzwängen, denn man sollte sich besser langsam an die neuen Lichtverhältnisse gewöhnen, die sich in der Sommerzeit ergeben.

Sie haben angesprochen, dass es ohnehin durch den Klimawandel zu einer Verschiebung des Jahreszeitenwechsels kommt. Genau dieses Thema scheint mir dramatischer zu sein als diese eine Stunde Zeitverschiebung. Der fehlende Frühling oder der fehlende Herbst - die können tatsächlich bewirken, dass unser Körper gar keine Chance mehr hat, sich langsam auf höhere Temperaturen oder auf mehr Licht einzustellen und eben ganau das viel weitaus schneller tun muss, als nur bei dieser einen Stunde Zeitumstellung.

Sie haben den Wechsel von Sommer- und Winterzeit mit dem Flieger verglichen, mit einer kurzen Zeitverschiebung. Das hieße aber: Es gibt schon so eine Art Mini-Jetlag? Ja, man kann davon ausgehen, dass es bei einigen Personen zu einem sogenannten Mini-Jetlag kommen kann. Und Mini-Jetlag heißt: Wenn ich eine Stunde die Uhr verschiebe, weil ich geflogen bin oder weil die Sommerzeit angefangen hat, dass es auch dann genau einen Tag dauert, bis sich der Körper wieder an die neue Zeit gewöhnt hat. Die Beschwerden dürften dann maximal auch nur 24 oder 48 Stunden dauern.

Oft wird ja von Samstag auf Sonntag umgestellt - Montag müsste also eigentlich schon alles wieder gut sein? Eigentlich. Wenn die Uhr von Samstag zu Sonntag umgestellt wird, dann dürfte am Montag alles schon wieder vergessen sein - wenn man außer Acht lässt, dass wir von Sonntag zu Montag ohnehin schlecht schlafen, weil dann die Arbeitswoche startet und weil wir vielleicht auch noch am Montag das Gefühl haben, dass man nicht so gut drauf ist. Aber eigentlich reichen 24 Stunden.

Bild: imago/Erwin Wodicka

Wie bewerten Sie als Schlafforscher die Zeitumstellung: Ist sie noch zeitgemäß oder kann man sagen "Wir sollen es lassen"? Ich plädiere gegen das Umstellen der Uhr, weil der Klimawandel ohnehin dramatische Änderungen mit sich bringt. Wir müssen es uns nicht noch künstlich schwer machen und zusätzliche Hürden einbauen, an die sich der Körper schneller gewöhnen muss. Ich sehe aus medizinischer Sicht oder aus ökonomischer Sicht oder wegen der Arbeitsleistung in der Zeitumstellung keinen Sinn.

Wie kann man auf diese Änderungen oder die Herausforderungen durch den Klimawandel reagieren: Sich einfach zwingen zu schlafen? Wenn wir davon ausgehen, dass die Natur in den nächsten Jahren mit uns immer wieder Schabernack spielen wird, dann werden wir tatsächlich überlegen müssen, wie wir in Zukunft gerade in heißen Nächten besser schlafen. Und dann müssen wir das Schlafzimmer auch kühler kriegen. Oder gehen wir mal auf die fehlende Herbst- oder die fehlende Frühlingszeit, wo wir uns nicht mehr langsam an neue Lichtverhältnisse gewöhnen können, dann werden wir mehr und mehr künstliches Licht nutzen müssen. Dazu gibt es auch erste Forschungen, dass uns Licht über den 24-Stunden-Tag begleitet. Und das heißt: In der Nacht hat es dunkel zu sein, morgens hat der Tag eher heller zu beginnen, am Abend brauchen wir Licht zum Entspannen - also eher das rote oder gelbe Licht. Das wäre so eine Idee, die ich mir vorstellen könnte, wie wir diesem dramatischen Klimawechsel oder dem Wechsel der Lichtverhältnisse begegnen können.

Sendung: radioBerlin 88,8, 16.08.2018, 11 Uhr