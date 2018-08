Bild: dpa/Heerde

Nach der Hitze kommt Regen - Schwüler Hochsommertag mit Gewittern - aber nur vereinzelt

09.08.18 | 11:27 Uhr

Erst Sonne, doch dann wohl Niederschlag - das erwarten die Meteorologen für Donnerstag in Berlin und Brandenburg. Angekündigt sind "lokale" Gewitter. Das allerdings kann in vielen Orten auch heißen: Es passiert nüscht. Klar ist nur: Erstmal wird's wieder richtig heiß.

Der Jahreshitzerekord ist am Donnerstag nicht in Gefahr. 32 bis 36 Grad sind für Berlin und Brandenburg angekündigt, teilen die Meteorologen der Meteogroup mit. Das sind immerhin drei Grad weniger als noch am heißesten Tag des Jahres: 38,5 Grad in Berlin-Eiskeller und 38,3 in Oranienburg-Lehnitz (Oberhavel) waren es noch am Mittwoch. Heiß wird dieser Hochsommertag trotzdem. Der Tag beginnt überwiegend sonnig mit einigen Schleierwolken. Ab dem Nachmittag allerdings sind ortsweise teils kräftige Gewitter angekündigt. Diese Gewitter sollen dann meist begleitet werden von Starkregen, ortsweise sind auch Hagel und Sturmböen angekündigt. Lokal besteht die Gefahr von Unwettern, warnen die Meteorologen [aktuelle Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes]. Und dann kommt das, worauf alle warten: Von Westen soll kühlere Luft nach Berlin und Brandenburg strömen. In der Nacht zum Freitag fallen dann die Tiefsttemperaturen auf 21 bis 17 Grad und für einen wohl insgesamt sonnigen Freitag sind Maximalwerte von 24 bis 27 Grad angekündigt.



"Oriana" ist schuld an den Abendgewittern

"Die Gewitterfront erreicht am Donnerstagnachmittag Brandenburg von Westen und zieht von Havelland und Prignitz über Berlin nach Osten", erklärt Meteogroup-Meteorologe Christian Schubert die Aussichten. Klar allerdings sei nur, dass die Front komme, unklar sei, wo und wie stark die Gewitter niedergehen. Auch abseits der Gewitter komme es zudem zu "lokalen Sturmböen". Die Ursache für diese Unwetter ist das Tief "Oriana", das allerdings schon am Freitag von einem Ableger eines Azorenhochs abgelöst wird.

Für Abkühlung sorgt auch die BSR

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) will sich in der Nacht mit einem ungewöhnlichen Einsatz gegen die Hitze wehren: Sprühwagen sollen dafür sorgen, dass große Straßen in der Stadt auskühlen, wie die BSR mitteilte. Dafür werden rund 20 Einsatzfahrzeuge auf mehrspurigen Straßen in der Innenstadt unterwegs sein. Das versprühte Wasser soll die Temperatur auf dem aufgeheizten Asphalt senken und auch den Staub binden.

Mehr Waldbrände und ausgetrocknete Gewässer in Brandenburg

Bei der Hitze und anhaltenden Trockenheit bleibt in Brandenburg die Waldbrandgefahr weiter hoch: In elf von 14 Regionen ist derzeit die höchste Waldbrandgefahrenstufe ausgerufen. In den Landkreisen Spree-Neiße, Ostprignitz-Ruppin und Dahme-Spreewald herrscht die zweithöchste Gefahrenstufe.



So trocken ist es in Berlin und Brandenburg

Bild: contains modified Copernicus Sentinel data (2018), processed by ESA Auf Satellitenbildern von Berlin und Brandenburg ist zu sehen, welche Folgen die Dürre der letzten Monate für die Natur hat.

Bild: dpa/Ralf Hirschberger In Brandenburg finden die Rinder auf den Weiden teils nicht mehr genug Futter.

Bild: dpa/Patrick Pleul Auch für Störche ist auf den Feldern kaum noch etwas zu holen. Insbesondere Jungstörche sind betroffen: Durch die mangelnde Nahrung sind viele geschwächt.

Bild: imago Viele Brandenburger Landwirte sind betroffen. Die extreme Trockenheit schadet besonders dem Getreide- und Rapsanbau.

Bild: dpa Die Dürre macht ebenfalls den heranwachsenden Weihnachtsbäumen zu schaffen. Bereits jetzt sei abzusehen, dass es 30 bis 50 Prozent Ausfälle geben werde, so der Geschäftsführer des Waldbauernverbandes Brandenburg, Rosenthal. Bessere Chancen haben Jungbäume, die unter älteren und größeren Stämmen stehen.

Bild: imago/Andreas Gora Durch die Trockenheit ist die Gefahr von Waldbränden hoch.

Bild: rbb Ende Juli brennen 50 Hektar Kiefernwald bei Fichtenwalde.



Bild: dpa/Christian Pörschmann Auch Hubschrauber und Wasserwerfer der Berliner Polizei kommen zum Einsatz.

Bild: dpa/Paul Zinken In Berlin selbst nutzte die Polizei die Wasserwerfer auch dazu, ausgetrocknete Grünflächen der Hauptstadt zu bewässern.



Bild: dpa/Patrick Pleul Der Wassermangel macht sich auch in den Flüssen bemerkbar. Wegen Niedrigwasser in der Oder können Schiffe nicht fahren. Bei Pegelständen wie 1,60 Meter an der Messstelle Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) oder 1,41 Meter in Frankfurt (Oder) kann der Fluss quasi durchwatet werden.

Bild: dpa/Andreas Franke In Senftenberg haben Temperaturen bis 38 Grad und fehlender Regen die Schwarze Elster komplett austrocknen lassen. Das Flussbett liegt trocken und führt kein Wasser mehr.

